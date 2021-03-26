Mısır'da son olarak 9 Aralık 2020'de tren kazası meydana gelmiş ve olayda 22 kişi yaralanmıştı.

Kazada 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 66 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, olayın hemen ardından ölü ve yaralıların Suhac kentindeki devlet hastanelerine nakledilmesi için bölgeye 36 ambulansın gönderildiği aktarıldı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı belirtildi.

Mısır 'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazasında en az 32 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı - Son Dakika

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