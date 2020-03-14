- Mısır'da iki yolcu treni çarpıştı: 13 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Mısır'da iki yolcu treni çarpıştı: 13 yaralı - Son Dakika

- Mısır'da iki yolcu treni çarpıştı: 13 yaralı

6 saat önce

- Mısır'da iki yolcu treni çarpıştı: 13 yaralı Mısır'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

- Mısır'da iki yolcu treni çarpıştı: 13 yaralı

KAHİRE - Mısır'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Gize semtinde 2 yolcu treni çarpıştı. Mısır sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, kazada 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine 17 ambulansın sevk edildiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, kazanın kötü hava koşulları nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Kaza sonrası tüm demiryollarındaki seferleri durdurmaya karar verildi.

- Mısır'da iki yolcu treni çarpıştı: 13 yaralı

Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:14 Kaynak: İHA
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