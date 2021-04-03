Mısır'da ilk kez 2. Ramses'in de aralarında olduğu 18 kral ile 4 kraliçenin mumyası kortejle taşınacak - Son Dakika

Mısır bugün akşam saatlerinde tarihinde ilk defa 22 mumyayı geçit töreniyle taşımaya hazırlanıyor.

Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'de yer alan haberde, "Altın Yolculuk" olarak adlandırılan kortejle aralarında Kral 2. Ramses'in de bulunduğu 18 kral, 4 de kraliçe mumyasının Kahire Mısır Müzesi'nden Fustat kentindeki Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nin sergi merkezine antik Mısır tarzında dekore edilmiş araçlarla taşınacağı belirtildi.

Haberde kortejin, saat 18.00 ila 20.30 arasında gerçekleştirileceği kaydedilirken, 12.00 ile 21.00 saatleri arasında geçit güzergahının tamamen araç ve yaya trafiğine kapatılacağı aktarıldı.

El-Mısri el-Yevm gazetesinin haberinde ise kortejin yarısı uluslararası olan yaklaşık 400 kanal tarafından takip edeceği ifade edilirken, törende Muna Zeki, Ahmed Hilmi, Hüseyin Fehmi gibi birçok yıldızın da yer alacağı aktarıldı.

Twitter'da mumyaların taşınmasına ilişkin açılan etiket büyük ilgi görürken, devlet televizyonları başta olmak üzere yerel kanallarda da geri sayım başlatıldı.

Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Ahmed Ganim daha önce yaptığı açıklamada, bunun Mısır tarihinde kralları bir araya toplayan ilk kortej olduğunu ifade etmişti.

Mısır Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, söz konusu mumyalar 1871 ve 1898 yıllarında Mısır'ın güneyinde bir bölgede iki grup halinde keşfedilmişti.

Taşınacak mumyaların tarihi yaklaşık M.Ö. 1580 ile M.Ö. 1085 yıllarında Mısır'da hüküm süren Firavunlar hanedanı dönemine uzanıyor.