Mısır'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi - Son Dakika
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Mısır'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

08.09.2022 01:54
Mısır'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Mısır'da ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğü belirtildi.

Mısır'da ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğü belirtildi.

Mısır Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan açıklamada, bir Mısırlıda virüsün tespit edildiği ve bu kişinin hastanede karantinaya alındığı bildirildi.

Bir Avrupa ülkesinde ikamet izni bulunan 42 yaşındaki Mısır vatandaşının, bu ülkeyi sık sık ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve temas ettiği kişilerle ilgili gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Kaynak: AA

Facebook, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi - Son Dakika

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