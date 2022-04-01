Mısır'da ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
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Mısır'da ilk teravih namazı kılındı

01.04.2022 23:44
Mısır'da ilk teravih namazı kılındı

Mısır'da, Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Mısır'da, Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Mısırlılar, Ramazan ayının ilk teravih namazını eda etmek için ülkenin farklı kentlerindeki camilere akın etti.

Ramazan ayını sevinçle karşılayan Müslümanlar, gittikleri camilerde ilk teravih namazı için saf tuttu.

Mısır Müftüsü Şevki Allam, Ramazan ayının ilk gününün 2 Nisan Cumartesi olduğunu duyurmuştu.

Mısır Vakıflar Bakanlığı da bu yıl teravih namazının camilerde 30 dakika içinde tamamlanması yönünde genelge yayınlamıştı.

Mısır'da ilk teravih namazı kılındı
Mısır'da ilk teravih namazı kılındı
Mısır'da ilk teravih namazı kılındı
Mısır'da ilk teravih namazı kılındı

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Teravih Namazı, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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