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Mısır'da inanç turizminin gözdesi: Sina Dağı'ndaki Azize Katerina Manastırı - Son Dakika

Mısır'da inanç turizminin gözdesi: Sina Dağı'ndaki Azize Katerina Manastırı

17.01.2022 11:15
Mısır'da inanç turizminin gözdesi: Sina Dağı'ndaki Azize Katerina Manastırı

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Sina Dağı bölgesinde bulunan ve 2002'de UNESCO tarafından "Dünya Mirası" olarak kabul edilen yaklaşık 1500 yıllık Azize Katerina Manastırı, her gün yerli ve yabancı çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor.

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Sina Dağı bölgesinde bulunan ve 2002'de UNESCO tarafından "Dünya Mirası" olarak kabul edilen yaklaşık 1500 yıllık Azize Katerina Manastırı, her gün yerli ve yabancı çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor.

527 ile 565 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen Azize Katerina Manastırı, dünyanın en eski Hristiyan manastırları arasında kabul ediliyor.

Manastırı ziyaret eden Michael Semir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Küçük bir çocuk iken manastırın hikayesini babamdan dinlemiş ve çok etkilenmiştim. Bu nedenle buraya gelmeyi hep çok arzulamıştım." dedi.

Mısır'ın en yüksek noktalarından Sina Dağı eteklerinde bir manastır

Manastırı görmenin çocukluk hayali olduğunu söyleyen Semir, "Azize Katerina Manastırı, dünyadaki en eski Hristiyan manastırlarından biri. Ayrıca, Mısır'ın en yüksek dağlarından biri olan Sina Dağı'nın eteklerinde bulunması da manastıra ayrı bir önem veriyor." diye konuştu.

Semir ayrıca, manastırın Mısırlıların yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçi çeken önemli bir cazibe merkezi olduğuna işaret etti.

"İsmini, 194 yılında İskenderiye'de dünyaya gelen Azize Katerina'dan alıyor"

Manastırın bir başka ziyaretçisi Marina Emir de "Ben, Suhac kentinden Sina'ya özellikle Azize Katerina Manastırı'nı görmek için geldim." dedi.

Manastırın ismini 194 yılında İskenderiye'de dünyaya gelen Azize Katerina'dan aldığını aktaran Emir, "Manastırın çok ilginç bir hikayesi var. Katerina, yaşadığı dönemin en güzel ve zeki kadınlarından biri. Hıristiyan olmayı tercih ediyor ve yaşadığı yerden sürülüyor. Bölge kralları onu ikna etmek için onlarca vaiz gönderiyor ancak o inancında sabit kalmayı tercih ediyor." şeklinde konuştu.

Emir, manastırın içinde eski dönemlerdeki kral ve emirlerden kalan tarihi eser niteliğinde hediyelerin bulunduğu tarihi bir kilise yer aldığını belirtti.

Emir ayrıca, manastırın Arap mozaikleri, Rus ve Yunan ikonları, yağlı freskler, balmumu oymaları ve dikkati çeken diğer tasarımlarıyla da ender bir tarihi yapı olduğuna işaret etti.

"Hazreti Musa ağacı, manastır dışında ekildiğinde yetişmiyor"

Manastırda "Hazreti Musa kuyusu" ve "Hazreti Musa ağacı" yer aldığını aktaran Emir, şöyle konuştu:

"Hazreti Musa ağacı, manastırın dışında bir yerde ekildiğinde yetişmiyor. Söz konusu ağacın, o dönemde yanarak rabbiyle konuşması için Hazreti Musa'ya yol gösterdiği söyleniyor."

Azize Katerina Manastırı'nda Vatikan'dan sonra en büyük ikinci el yazma eserler kütüphanesi bulunduğunu ifade eden Emir ayrıca, manastırın içerisinde ziyaretçiler için bir pansiyon ve özgün bir antik çan kulesi olduğunu söyledi.

2002'de UNESCO tarafından "Dünya Mirası" olarak kabul edildi

Mısır'da 2 bin 285 metre yükseklikteki Sina Dağı bölgesinde yer alan tarihi manastır, 2002 yılında UNESCO tarafından "Dünya Mirası" olarak ilan edildi.

Dinler tarihinde önemli bir yeri olan Sina Dağı, Tevrat'a göre Hazreti Musa öncülüğündeki İsrailoğullarının Mısır'dan çıkarken durdukları ve Hazreti Musa'nın On Emir'i aldığı yer olarak biliniyor.

Mısır'da inanç turizminin gözdesi: Sina Dağı'ndaki Azize Katerina Manastırı
Mısır'da inanç turizminin gözdesi: Sina Dağı'ndaki Azize Katerina Manastırı
Mısır'da inanç turizminin gözdesi: Sina Dağı'ndaki Azize Katerina Manastırı
Mısır'da inanç turizminin gözdesi: Sina Dağı'ndaki Azize Katerina Manastırı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'da inanç turizminin gözdesi: Sina Dağı'ndaki Azize Katerina Manastırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır'da inanç turizminin gözdesi: Sina Dağı'ndaki Azize Katerina Manastırı - Son Dakika
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