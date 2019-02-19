Son Dakika Haberleri: Mısır'da İntihar Saldırısı: 2 Ölü

Mısır'da İntihar Saldırısı: 2 Ölü

1 saat önce

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen intihar saldırısında iki güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, ikisi yaralandı.

Mısır'da İntihar Saldırısı: 2 Ölü, System.String[]
Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen intihar saldırısında iki güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, ikisi yaralandı.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Şubat'ta Giza'da el yapımı bomba ile düzenlenen saldırının faillerinin bulunması için gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde polis tarafından takip edilen kişinin, El-Ezher Camisi yakınlarında üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği, saldırıda iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, ikisinin yaralandığı belirtildi.

Kahire'nin Giza bölgesinde cuma günü el yapımı bombayla saldırı düzenlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:03 Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Güncel
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