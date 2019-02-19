Mısır'da İntihar Saldırısı: 2 Ölü
27 dakika önce
Mısır'da intihar saldırısı: 2 ölüKAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Mısır
'da intihar saldırısı: 2 ölü
KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire
'de meydana gelen intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin El-Ezher bölgesinde bir üniversite yakınlarında intihar saldırısı meydana geldiği bildirildi. Yerel medyaya göre saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:13 Kaynak: İHA
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