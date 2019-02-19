Son Dakika Haberleri: Mısır'da İntihar Saldırısı: 2 Ölü

Mısır'da İntihar Saldırısı: 2 Ölü

2 saat önce

Mısır'ın başkenti Kahire'deki El-Ezher Camisi yakınında intihar saldırısı düzenlendi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki El-Ezher Camisi yakınında intihar saldırısı düzenlendi. Mısır güvenlik güçleri, saldırının olduğu yeri kapatarak kimsenin girişine izin vermedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:00 Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Güncel
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