Mısır'da İntihar Saldırısı: 2 Ölü
2 saat önce
Mısır'ın başkenti Kahire'deki El-Ezher Camisi yakınında intihar saldırısı düzenlendi.
Mısır
'ın başkenti Kahire
'deki El-Ezher Camisi yakınında intihar saldırısı düzenlendi. Mısır güvenlik güçleri, saldırının olduğu yeri kapatarak kimsenin girişine izin vermedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:00 Kaynak: AA
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