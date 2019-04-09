Mısır'da İntihar Saldırısı: 7 Ölü, 26 Yaralı
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Mısır'da düzenlenen intihar saldırısında 4'ü polis 3'ü sivil toplam 7 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.
Mısır
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:14 Kaynak: İHA
'da düzenlenen intihar saldırısında 4'ü polis 3'ü sivil toplam 7 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.
Mısır'ın Sina Yarımadası
'ndaki Kuzey Sina'da yer alan Sheikh Zuweid Bölgesi'nde bir pazar yeri yakınlarında devriye gezen polislere yönelik intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi. Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 4'ü polis, aralarında 6 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 3'ü sivil toplamda 7 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Bakanlık saldırganın 15 yaşında olduğunu, 26 kişinin de saldırıda yaralandığını duyurdu. - KAHİRE
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