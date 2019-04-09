Son Dakika Haberleri: Mısır'da İntihar Saldırısı: 7 Ölü, 26 Yaralı

Mısır'da İntihar Saldırısı: 7 Ölü, 26 Yaralı

1 saat önce

Mısır'da düzenlenen intihar saldırısında 4'ü polis 3'ü sivil toplam 7 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

Mısır'da İntihar Saldırısı: 7 Ölü, 26 Yaralı, System.String[]
Mısır'da düzenlenen intihar saldırısında 4'ü polis 3'ü sivil toplam 7 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Kuzey Sina'da yer alan Sheikh Zuweid Bölgesi'nde bir pazar yeri yakınlarında devriye gezen polislere yönelik intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi. Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 4'ü polis, aralarında 6 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 3'ü sivil toplamda 7 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Bakanlık saldırganın 15 yaşında olduğunu, 26 kişinin de saldırıda yaralandığını duyurdu.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:26 Kaynak: İHA
Polis, Mısır, Güncel
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