Mısır'da işçileri taşıyan otobüs kamyonetle çarpıştı: 18 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mısır'da işçileri taşıyan otobüs kamyonetle çarpıştı: 18 ölü - Son Dakika

Mısır'da işçileri taşıyan otobüs kamyonetle çarpıştı: 18 ölü

6 saat önce

Mısır'ın kuzeyinde meydana gelen trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'da işçileri taşıyan otobüs kamyonetle çarpıştı: 18 ölü, System.String[]

Mısır'ın kuzeyinde meydana gelen trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın devlet gazetelerinden Cumhuriyet'in haberine göre, Dumyat-Port Said yolunda işçileri taşıyan otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucunda 18 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İşçilerin, Post Said'deki bir giyim fabrikasında çalıştıkları kaydedildi.

Kazayla ilgili Sağlık veya İçişleri bakanlıklarınca her hangi bir açıklama yapılmadı.

Dünya Sağlık Örgütünün 2015'te hazırladığı rapora göre, Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada ise 180 ülke arasında 109'uncu sırada yer alıyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:14 Kaynak: AA
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