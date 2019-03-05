Mısır'da Kamyonla 4 Minibüs Çarpıştı: 6 Ölü, 34 Yaralı
31 dakika önce
Mısır'ın İskenderiye şehrinde 1 kamyon ve 4 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.
Mısır
'ın İskenderiye şehrinde 1 kamyon ve 4 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.
Mısır'ın İskenderiye şehrinin doğusundaki Kafr Al-Dawwar şehrinde araçlar çarpıştı. 1 kamyon ve 4 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, kazanın kötü hava koşulları nedeniyle meydana geldiğini bildirdi. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
Kazanın meydana geldiği yolun 20 dakika sonra trafiğe açıldığı bildirildi.
Mısır İçişleri Bakanlığına bağlı Genel Trafik Dairesi, Mısır'daki tüm sürücüleri kötü hava koşulları nedeniyle yollarda dikkatli olmaları konusunda uyardı. - İSKENDERİYE
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:20 Kaynak: İHA
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