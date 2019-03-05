Son Dakika Haberleri: Mısır'da Kamyonla 4 Minibüs Çarpıştı: 6 Ölü, 34 Yaralı

Mısır'da Kamyonla 4 Minibüs Çarpıştı: 6 Ölü, 34 Yaralı

31 dakika önce

Mısır'ın İskenderiye şehrinde 1 kamyon ve 4 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Mısır'da Kamyonla 4 Minibüs Çarpıştı: 6 Ölü, 34 Yaralı, System.String[]
Mısır'ın İskenderiye şehrinde 1 kamyon ve 4 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Mısır'ın İskenderiye şehrinin doğusundaki Kafr Al-Dawwar şehrinde araçlar çarpıştı. 1 kamyon ve 4 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, kazanın kötü hava koşulları nedeniyle meydana geldiğini bildirdi. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği yolun 20 dakika sonra trafiğe açıldığı bildirildi.

Mısır İçişleri Bakanlığına bağlı Genel Trafik Dairesi, Mısır'daki tüm sürücüleri kötü hava koşulları nedeniyle yollarda dikkatli olmaları konusunda uyardı. - İSKENDERİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:20 Kaynak: İHA

Mısır, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Skrtel'in Yerini Mısırlı Stoper Hegazy'le Doldurmak İstiyor Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor

Bahçelievler'de Anne ve Kızı Evlerinde Cinayete Kurban Gitti Solucan Gübresi İçin Memurluğu Bıraktı! 1 Yılda Kazandığını Şimdi 1 Ayda Kazanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 15:51:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'da Kamyonla 4 Minibüs Çarpıştı: 6 Ölü, 34 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]