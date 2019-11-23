Son Dakika Haberleri: Mısır'da kedi heykelleri ve mumyaları bulundu
Son Dakika Kültür Sanat Mısır'da kedi heykelleri ve mumyaları bulundu - Son Dakika

Mısır'da kedi heykelleri ve mumyaları bulundu

6 saat önce

Mısır'da yapılan arkeolojik kazılarda Firavunlar dönemine ait kedi heykelleri ve mumyaları bulundu.

Mısır'da kedi heykelleri ve mumyaları bulundu, System.String[]

Mısır'da yapılan arkeolojik kazılarda Firavunlar dönemine ait kedi heykelleri ve mumyaları bulundu.

Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Giza kentindeki Sakkara kazı alanında düzenlediği basın toplantısında, Firavunlar dönemi müzesi oluşturacak büyüklükte bir keşif gerçekleştirdiklerini söyledi.

Anani, kazılarda çeşitli boyutlarda ahşap ve bronzdan yapılmış 75 kedi heykeli ve içinde mumyalanmış kedilerin bulunduğu hiyeroglif yazılarıyla süslü 25 sandığın çıkarıldığını ifade etti.

Bu sandıklarda 5 adet büyük kedi mumyasının bulunduğunu belirten Anani, ilk incelemelerde bu mumyalardan 2'sinin aslan yavrularına ait olması ihtimalinin ağırlık kazandığını bildirdi.

Anani, bu mumyaların aslanlara ait olduğunun ispatlanması durumunda ilk kez "aslan mumyası" keşfedilmiş olacağına dikkati çekti.

Anani, kazıda ayrıca Firavunlar döneminde kutsal kabul edilen Apis boğası, küçük timsahlar ve eski Firavun tanrılarına ait heykellerle altın masklar ve aslan iskeleti bulunduğunu kaydetti.

Mısır'da yerli ve yabancı arkeologlar tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
Ticaret Bakanlığı "yanıltıcı" indirim kampanyaları için uyardı Bina yanarken berber tıraş etti kahvehanedekiler oyun oynadı evdeki çekirdek çitledi Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 05:23:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'da kedi heykelleri ve mumyaları bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]