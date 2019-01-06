Son Dakika Haberleri: Mısır'da Kilise Yakınlarında El Yapımı Bomba Patladı: 1 Ölü

Mısır'da Kilise Yakınlarında El Yapımı Bomba Patladı: 1 Ölü

10 dakika önce

Mısır'da dün gece bir kilise yakınlarında çanta içine tuzaklanmış el yapımı bombanın patlaması sonucu bir polis hayatını kaybetti.

Mısır'da Kilise Yakınlarında El Yapımı Bomba Patladı: 1 Ölü, System.String[]
Mısır'da dün gece bir kilise yakınlarında çanta içine tuzaklanmış el yapımı bombanın patlaması sonucu bir polis hayatını kaybetti.

Mısır'ın başkent Kahire'de dün gece Ebu Seyfeyn Kilisesi yakınlarında bir çanta içine tuzaklanmış el yapımı bomba tespit edildiği açıklandı. Mısır devlet televizyonunda yapılan açıklamada, polislerin imha etmeye çalıştığı bombanın infilak ettiği belirtildi. Olayda bir polisin hayatını kaybettiği, 2 polisin ve 1 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Bombayı kilise yakınına kimin bıraktığı ise henüz bilinmiyor. Mısırlı Ortodoks Hristiyanlar, bu gece Noel ayini düzenleyecek. - KAHİRE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:31 Kaynak: İHA

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