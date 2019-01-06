Mısır'da Kilise Yakınlarında El Yapımı Bomba Patladı: 1 Ölü
10 dakika önce
Mısır'da dün gece bir kilise yakınlarında çanta içine tuzaklanmış el yapımı bombanın patlaması sonucu bir polis hayatını kaybetti.
Mısır
'da dün gece bir kilise yakınlarında çanta içine tuzaklanmış el yapımı bombanın patlaması sonucu bir polis hayatını kaybetti.
Mısır'ın başkent Kahire
'de dün gece Ebu Seyfeyn Kilisesi yakınlarında bir çanta içine tuzaklanmış el yapımı bomba tespit edildiği açıklandı. Mısır devlet televizyonunda yapılan açıklamada, polislerin imha etmeye çalıştığı bombanın infilak ettiği belirtildi. Olayda bir polisin hayatını kaybettiği, 2 polisin ve 1 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Bombayı kilise yakınına kimin bıraktığı ise henüz bilinmiyor. Mısırlı Ortodoks Hristiyanlar, bu gece Noel ayini düzenleyecek. - KAHİRE
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:31 Kaynak: İHA
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