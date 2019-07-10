Mısır'da kilisede büyük yangın
2 saat önce
Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Anba Paula kilisesinde yangın çıktı.
Mısır Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:12 Kaynak: İHA
'ın başkenti Kahire
'de bulunan Anba Paula kilisesinde yangın çıktı.
Mısır başkenti Kahire'nin Hadaeq Al Qubbah ilçesinde bulunan Anba Paula kilisesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - KAHİRE
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