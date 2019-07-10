Mısır'da kilisede büyük yangın
2 saat önce
Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Anba Paula kilisesinde yangın çıktı.
Mısır Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:20 Kaynak: İHA
'ın başkenti Kahire
'de bulunan Anba Paula kilisesinde yangın çıktı. Mısır başkenti Kahire'nin Hadaeq Al Qubbah ilçesinde bulunan Anba Paula kilisesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
(İHA)
Bursa'nın köklü markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kendisiyle ilgili yazıya sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağım Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek istifa etti