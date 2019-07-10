Son Dakika Haberleri: Mısır'da kilisede yangın
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Mısır'da kilisede yangın

38 dakika önce

Mısır'daki bir kilisede yangın çıktı.

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Mısır, Dünya
Mısır'daki bir kilisede yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının kilisenin içinde başladığı, ancak çıkış nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.

Yangın, Kahire'de bulunan Anba Paula Kilisesi'nde çıktı. Yerel medya, kilisedeki yangına müdahale için 10 itfaiye aracının ve 3 ambulansın olay yerine sevk edildiğini duyurdu. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken; ilk bulgulara göre yangının kilise içerisinde başladığı belirtildi.


- Mısır
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:15 Kaynak: DHA
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