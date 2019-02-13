Son Dakika Haberleri: Mısır'da Kızıldeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Toplantısı

Mısır'da Kızıldeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Toplantısı

5 saat önce

KAHİRE (AA) – Kızıldeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin üst düzey yetkilileri Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Mısır'da Kızıldeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Toplantısı, System.String[]
KAHİRE (AA) – Kızıldeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin üst düzey yetkilileri Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızıldeniz'e kıyısı bulunan ülkeler üçüncü koordinasyon toplantısı başkent Kahire'de başladı.

Yarın da devam edecek olan görüşmeler kapsamında siyasi, ekonomik ve güvenlik ile ilgili konular masaya yatırılacak ve "Kızıldeniz Ülkeleri Bloku" kurulması ile ilgili konular değerlendirilecek.

2017 yılı Aralık ayında Kahire'de düzenlenen ilk toplantıya üst düzey yetkililer katılmış, Aralık 2018'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ikinci toplantı ise dışişleri bakanları seviyesinde yapılmıştı.

Riyad'daki toplantıda Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde kıyısı bulunan 7 ülke, bölgesel birlik kapsamında "Kızıldeniz Ülkeleri Bloku" kurulması üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Kızıldeniz'in doğu kıyısında Suudi Arabistan ve Yemen, batı kıyılarında ise Mısır, Sudan, Cibuti, Somali ve Eritre yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:55 Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Güncel
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