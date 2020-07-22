Mısır'da kontrol noktasına saldırı: 2 asker öldü, 4 asker yaralandı - Son Dakika

Mısır'ın Kuzey Sina'ya bağlı Bir el-Abed kasabasının batısında Mısır ordusuna ait bir kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği, 4'ünün yaralandığı açıklandı.

Mısır ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Sina'ya bağlı Bir el-Abed kasabasının batısında orduya ait bir kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendiği ve saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, hava kuvvetlerinin müdahale ettiği olayda saldırganlardan 18'inin etkisiz hale getirildiği, teröristlere ait 4 aracın imha edildiği belirtildi. Öte yandan Mısır ordusu, 2013'ten bu yana Sina'da "terörist ve tekfirci" olarak nitelendirdiği unsurlara yönelik operasyonlar düzenlerken, DEAŞ'e bağlı terör örgütü "Sina Vilayeti" ve bazı silahlı gruplar güvenlik güçlerine saldırılar yapıyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)