Mısır'da kontrolden çıkan araç yoldan geçenleri ezdi: 4 ölü - Son Dakika

Mısır'da kontrolden çıkan araç yoldan geçenleri ezdi: 4 ölü

Mısır'da kontrolden çıkan araç yoldan geçen çocukları ezdi.

Mısır'da kontrolden çıkan araç yoldan geçen çocukları ezdi. Kazada 4 çocuk hayatını kaybetti.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde yer alan Abnub şehrinde dün akşam saatlerinde aşırı hız nedeni ile kontrolden çıkan araç, yoldan geçen 4 çocuğu ezdi. Kazada 4 çocuk hayatını kaybederken, araç sürücüsü aracı bırakarak, olay yerinden kaçtı. Yetkililer, hayatını kaybeden 4 çocuktan 3'ünün kardeş, 1'inin ise kuzenleri olduğunu aktardı. Yetkililer, kazanın ardından kaçan araç sürücüsünün bugün tutuklanarak, cezaevine gönderildiğini bildirdi. - KAHİRE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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