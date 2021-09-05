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Mısır'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 38 yaralı - Son Dakika

Mısır'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 38 yaralı

05.09.2021 15:27
Mısır'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 38 yaralı, System.String[]

Mısır'da, yaşanan korkunç kazada yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, ülkenin doğusunda, Kahire-Süveyş kara yolunda yolcu otobüsü devrildi. Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı. Mısır Sağlık Bakanlığından, kazada hayatını kaybedenlerle ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

SIK SIK KAZA YAŞANIYOR

Mısır, Ortadoğu'da trafik kazalarının en çok meydana geldiği ülkeler arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 180 ülke arasında 109'uncu sırada bulunuyor.

TÜRKİYE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinden Kahire'ye giden otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır'da bugün Şarm El-Şeyh kentinden Kahire'ye giden otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği" belirtildi.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Mısır'a başsağlığı diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Mısır'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 38 yaralı

Şarm El Şeyh, Kahire, Mısır, Kaza, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Mısır'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 38 yaralı - Son Dakika Dünya


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