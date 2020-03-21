Mısır'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 10'a yükseldi - Son Dakika

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Mısır'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 10'a yükseldi
6 saat önce
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 2 kişi artarak 10'a yükseldi.
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 2 kişi artarak 10'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 68 yaşındaki bir kadın ile 75 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, 9 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle ülke genelindeki vaka sayısının ise 294'e yükseldiği kaydedildi.
Ülkede en son koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 olarak açıklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:24 Kaynak: AA
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