Mısır'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 10'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Mısır'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 10'a yükseldi - Son Dakika

Mısır'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 10'a yükseldi

6 saat önce

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 2 kişi artarak 10'a yükseldi.

Mısır'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 10'a yükseldi, System.String[]

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 2 kişi artarak 10'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 68 yaşındaki bir kadın ile 75 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 9 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle ülke genelindeki vaka sayısının ise 294'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede en son koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 olarak açıklanmıştı.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:24 Kaynak: AA

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