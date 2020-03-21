Mısır'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 8'e yükseldi - Son Dakika

Ülkede en son koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 olarak açıklanmıştı.

Mücahid, 29 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte ülke genelindeki vaka sayısının ise 285'e yükseldiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Giza ilinde hastanede tedavi gören 60 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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