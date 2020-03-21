Mısır'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 8'e yükseldi - Son Dakika

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Mısır'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 8'e yükseldi
6 saat önce
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 8'e yükseldi.
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 8'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Giza ilinde hastanede tedavi gören 60 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Mücahid, 29 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte ülke genelindeki vaka sayısının ise 285'e yükseldiğini aktardı.
Ülkede en son koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 olarak açıklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:10 Kaynak: AA
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