Mısır'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Mısır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verilirken, vaka sayısının 93'e yükseldiği açıklandı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bugünden itibaren iki hafta boyunca tüm okullarda eğitime ara verilmesi talimatı verdi.

Bu adımın koronavirüs tedbirleri kapsamında atıldığı kaydedildi.

Mısır'da vaka sayısı 93'e yükseldi

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülkede 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylelikle virüsün bulaştığı kişi sayısının 93'e yükseldiği, bunlardan 21'inin iyileştiği belirtildi.

Bakanlık daha önce virüs nedeniyle ülkede 2 ölümün gerçekleştiği, vaka sayısının da 80'e yükseldiği açıklamasında bulunmuştu.

Mısır hükümeti, koronavirüsle mücadele kapsamında geniş katılımlı tüm etkinliklerin ikinci duyuruya kadar iptal edilmesi yönünde karar almıştı.