Mısır'da koronavirüs vaka sayısı 55'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mısır'da koronavirüs vaka sayısı 55'e yükseldi - Son Dakika

Mısır'da koronavirüs vaka sayısı 55'e yükseldi

32 dakika önce

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 55'e yükseldi.

Mısır'da koronavirüs vaka sayısı 55'e yükseldi, System.String[]

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 55'e yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, televizyona yaptığı açıklamada, yeni vakaların tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının toplam 55'e yükseldiğini belirtti.

Mücahid, son tespit edilen 7 kişiyle sayının 48'den 55'e çıktığını belirtti.

Mısır makamları, cumartesi günü yaptığı açıklamada, daha öncekilerin dışında Nil Nehri üzerinde bir turistik gemideki yolculardan 33 kişinin virüse yakalandığının tespit edildiğini açıklamıştı.

Öte yandan Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkeye bir hafta önce gelen bir Alman vatandaşının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunun, söz konusu virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm vakası olduğunu duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı, Nil Nehri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da camiye silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı
Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Esed Rejimi, İdlib'de ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdi Avrupa'da koronavirüs kabusu büyüyor! İtalya ve Fransa'da ölü sayısı yükseldi

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 02:56:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mısır'da koronavirüs vaka sayısı 55'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]