Mısır'da koronavirüsten 4 kişi daha öldü - Son Dakika
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Mısır'da koronavirüsten 4 kişi daha öldü

51 dakika önce

Mısır'da 4 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Mısır'da koronavirüsten 4 kişi daha öldü, System.String[]

Mısır'da 4 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 33 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısı 327'ye ulaştı.

4 kişinin daha yaşamını yitirdiği salgında ölenlerin sayısının 14'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 56 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Öte yandan, el-Ahram gazetesinin internet sitesinde yayımlanan haberde, Kovid-19'la mücadele çalışmaları yürüten Tümgeneral Halid Şeltut'un da salgında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:22 Kaynak: AA

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