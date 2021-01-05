Mısır'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden doktor sayısı 280'e çıktı - Son Dakika

Mısır'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden doktor sayısı 280'e çıktı

05.01.2021 16:57
Mısır'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden doktor sayısı 280'e çıktı, System.String[]

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı 280'e yükseldi.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı 280'e yükseldi.

Mısır Doktorlar Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, bugün ülke genelinde 4 doktorun daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği belirtildi.

Son verilerle salgında ölen doktor sayısının 280'e çıktığı aktarılan açıklamada, "şehit" olarak nitelendirilen söz konusu doktorlar için Allah'tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Mısır genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 7 bin 863'e, vaka sayısının 143 bin 464'e, iyileşen hasta sayısının ise 114 bin 601'e ulaştığı bildirildi.

Başkent Kahire'de Kovid-19'la mücadele kapsamında kapalı alanlarda maske zorunluluğu dahil olmak üzere birçok tedbir alınmıştı.

Doktorlar Sendikası tarafından Kasım 2020'de yapılan açıklamada, salgının başladığı şubat ayından itibaren 193 doktorun hayatını kaybettiği, virüse yakalanan doktor sayısının ise 3 bin 586 olduğu kaydedilmişti.

Mevla, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden doktor sayısı 280'e çıktı - Son Dakika


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