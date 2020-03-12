Mısır'da Kovid-19 kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Son Dakika

Mısır Sağlık Bakanlığı, 60 yaşında zatürre rahatsızlığı bulunan bir kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkede 13 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle, vaka sayısının 80'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, hastalardan 20'sinin iyileştiği ve karantinadan çıktığı kaydedildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada bir Alman vatandaşının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunun söz konusu virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm vakasının olduğunu açıklamıştı.

Ülkede güncel vaka sayısı 67 olarak duyurulmuştu.

Mısır hükümeti, koronavirüsle mücadele kapsamında geniş katılımlı tüm etkinliklerin ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesi yönünde karar almıştı.