Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 1 günde 59 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 1 günde 59 kişi hayatını kaybetti

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 59 artarak 4 bin 67'ye yükseldi.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 59 artarak 4 bin 67'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 59 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 913 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 67'ye ulaştığı aktarılan açıklamada vaka sayısının da 84 bin 843'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 591 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 26 bin 135'e ulaştığı bildirildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 02:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 1 günde 59 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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