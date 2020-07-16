Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 1 günde 59 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 59 artarak 4 bin 67'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 59 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 913 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 67'ye ulaştığı aktarılan açıklamada vaka sayısının da 84 bin 843'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 591 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 26 bin 135'e ulaştığı bildirildi.