Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 1 günde 67 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 67 artarak 3 bin 769'a yükseldi.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 67 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 923 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.



Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 769'a ulaştığı aktarılan açıklamada vaka sayısının da 81 bin 158'e çıktığı kaydedildi.



Açıklamada ayrıca 602 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 23 bin 876'ya ulaştığı bildirildi.