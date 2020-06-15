Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 97 kişi daha yaşamını yitirdi - Son Dakika

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 artarak 1672'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 97 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1691 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Son rakamlarla ülkedeki toplam can kaybının 1672'ye, vaka sayısının da 46 bin 289'a çıktığı kaydedilen açıklamada, şu ana kadar 12 bin 329 hastanın ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Söz konusu vaka ve can kaybı sayısının, Mısır'da virüsün ilk kez tespit edildiği 14 Şubat'tan bu yana bir günde kaydedilen en yüksek rakamlar olduğuna dikkati çekildi.