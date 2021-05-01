Mısır'da Kovid-19 nedeniyle "Bahar Bayramı" kutlamaları yapılmayacak - Son Dakika

Mısırlıların genellikle nehir ve deniz kıyılarında kutladıkları Bahar Bayramı (Şem en-Nesim) etkinliklerinin bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmayacağı bildirildi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu yıl 3 Mayıs Pazartesi gününe denk gelen Bahar Bayramı'nda her türlü toplu etkinliğin yasaklandığı, plaj, park ve bahçelerin de kapalı olacağı belirtildi.

Salgınla mücadele amacıyla önleyici tedbirlerin alışveriş merkezleri, restoran ve kafelerde sıkı bir şekilde uygulanacağı kaydedilen açıklamada, halka tedbirlere riayet etmeleri çağrısında bulunuldu.

Eski Mısırlılardan kalma Bahar Bayramı, ülkedeki Müslüman ve Hristiyanların ortak kutladıkları bir gün olarak biliniyor.

Mısırlılar resmi tatil olarak kabul edilen Bahar Bayramı'nda nehir ve deniz kıyıları ile park ve bahçelerde, "Renge ve Fesih" adı verilen tuzlanmış ve kurutulmuş balık tüketerek baharı karşılıyor.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Mısır'da salgının başından bu yana virüs nedeniyle 13 bin 339 kişi hayatını kaybetti, 227 bin 552 kişi enfekte oldu, 170 bin 773 kişi de sağlığına kavuştu.