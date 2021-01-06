Mısır'da Kovid-19 nedeniyle ilk bebek ölümü gerçekleşti - Son Dakika

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle ilk bebek ölümü gerçekleşti

06.01.2021 17:45
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle ilk bebek ölümü gerçekleşti, System.String[]

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 16 aylık bir bebek hayatını kaybetti.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 16 aylık bir bebek hayatını kaybetti.

Mısır yerel basınında yer alan haberlerde, İskenderiye kentinde yaklaşık 10 gün önce İskenderiye Çocuk Hastanesi'nde tedavi için gözetim altına alınan 16 aylık Kori M. adlı bebeğin, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Söz konusu bebek, Mısır'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren ilk çocuk olarak kayıtlara geçti.

Kori bebeğe Kovid-19'un, Buhayra kentinin Demenhur ilçesinde hemşire olarak görev yapan annesinden bulaştığı tespit edildi.

Mısır genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 7 bin 918'e, vaka sayısının 144 bin 583'e, iyileşen hasta sayısının ise 115 bin 414'e ulaştığı belirtiliyor.

Başkent Kahire'de Kovid-19'la mücadele kapsamında kapalı alanlarda maske zorunluluğu dahil olmak üzere birçok tedbir alınmıştı.

İskenderiye, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'da Kovid-19 nedeniyle ilk bebek ölümü gerçekleşti - Son Dakika


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