Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 5 günde 18 doktor hayatını kaybetti - Son Dakika

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı 499'a yükseldi.

Mısır Doktorlar Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, son 5 günde ülke genelinde 18 doktorun daha salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hayatını kaybeden doktorların "şehit" olarak nitelendirildiği açıklamada, Kovid-19'a yakalanan doktor sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Mısır Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 13 bin 402'ye, vaka sayısının 228 bin 584'e, iyileşen hasta sayısının ise 171 bin 542'ye ulaştığını duyurmuştu.

Sağlık personeline yönelik aşılama sürecinin 21 Ocak'ta başladığı ülkede, 4 Mart'ta 65 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlanmıştı.