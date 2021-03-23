Mısır'da kum fırtınası nedeniyle 3 liman geçici olarak kapatıldı - Son Dakika

Mısır'da kum fırtınası nedeniyle 3 liman geçici olarak kapatıldı

Mısır'da kum fırtınası nedeniyle 3 limanda faaliyetler geçici olarak durduruldu ve çeşitli bölgelerde olağanüstü hal düzeyinde önlemler alındı.

Mısır'da kum fırtınası nedeniyle 3 limanda faaliyetler geçici olarak durduruldu ve çeşitli bölgelerde olağanüstü hal düzeyinde önlemler alındı. Mısır Meteoroloji Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Kötü hava koşulları ülkenin bazı bölgelerinde toz ve kum fırtınasına yol açtı." ifadelerine yer verildi. Yerel basında yer alan haberlerde ise ülkenin kuzeyinde Nil deltası üzerinde bulunan Burullus Limanı'nın yanı sıra Kızıldeniz kıyısındaki Süveyş ve Nuveyba limanlarının kapatıldığı belirtildi. Ayrıca, başkent Kahire, İskenderiye, Asyut ve Kefr eş-Şeyh bölgeleri bölgelerinde hastaneler, yollar ve binalarda yerel idare birimlerinin olağanüstü hal düzeyinde önlem aldığı aktarıldı.

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