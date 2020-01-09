Mısır'da kum fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mısır'da kum fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Mısır'da kum fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

19 dakika önce

Mısır'da 8 gündür devam eden kum fırtınası ve soğuk hava dalgası kara ve deniz trafiğinin yanı sıra günlük hayatı da olumsuz etkiliyor.

Mısır'da kum fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Mısır'da 8 gündür devam eden kum fırtınası ve soğuk hava dalgası kara ve deniz trafiğinin yanı sıra günlük hayatı da olumsuz etkiliyor.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, aşırı rüzgar ve soğuk hava dalgası nedeniyle Kefr eş-Şeyh kentindeki Sayd Limanı'nda faaliyetler durduruldu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi ve esen sert rüzgarlar, karada kum fırtınasına neden olurken Akdeniz ve Kızıldeniz'de yüksek dalgalar oluşturdu.

Başkent Kahire'nin güneyindeki şehirlerde ve Sina Yarımadası'nda kum fırtınaları uyarısında bulunan meteoroloji, Kahire, İskenderiye ve İsmailiyye gibi kentlerde ise şiddetli yağmur uyarısı yaptı.

Mısır'ın tüm şehirlerinde sivil savunma ekiplerinin kum fırtınası ve aşırı yağışların neden olacağı muhtemel seller nedeniyle teyakkuza geçtiği belirtildi.

Kar yağışının hiç görülmediği Mısır'da yağmur sadece kış aylarında ve az miktarda yağıyor. Dimyat, İskenderiye, Süveyş ve Kefr eş-Şeyh gibi Akdeniz kıyısındaki kentler, başkent Kahire ve güneydeki şehirlere göre daha fazla yağış alıyor.

Akdeniz, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı
Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler

Son Dakika Haberleri
18:52 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek" - Son Dakika
18:52 Çığda kaybolan işçi Veli Bektaş'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi - Son Dakika
18:52 Kırklareli'nde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
18:50 İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 30 yaralı - Son Dakika
18:48 Kayseri'de el-nusra operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:07 Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 18:57:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mısır'da kum fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]