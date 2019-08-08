Mısır'da Kurban Bayramı hazırlıkları

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kahire'nin Seyyide Zeyneb bölgesinde yer alan bir hayvan pazarı Kurbanlık satıcısı Ahmed Yahya ile röportaj Kurbanlık hayvanlardan görüntüler Mısır'da Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanırken hayvan pazarlarına ilgi satıcıların beklediği düzeyde değil.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kahire'nin Seyyide Zeyneb bölgesinde yer alan bir hayvan pazarı

Kurbanlık satıcısı Ahmed Yahya ile röportaj

Kurbanlık hayvanlardan görüntüler Mısır'da Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanırken hayvan pazarlarına ilgi satıcıların beklediği düzeyde değil.

Mısırlıların diğer İslam ülkelerine oranla daha az kurban kestiği gözleniyor. Özellikle orta gelirli sınıf kurban kesme işini sadece zengin ve varlıklı kesimlere ait bir ibadet olarak görüyor. Toplumun bu katmanları kurban kesmektense bayramda kasaptan bol miktarda et almayı tercih ediyor.

Ülkede her sene olduğu gibi yine Kurban Bayramı öncesinde bütün şehirlerde küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarları kuruldu.

Başkent Kahire'nin Seyyide Zeyneb bölgesinde yer alan büyük hayvan pazarının yanı sıra kentin neredeyse bütün caddelerinde de küçük çaplı hayvan satış noktaları göze çarpıyor.

En eski hayvan pazarı Suk el-Meşiye, Kahire'nin Seyyide Zeyneb bölgesinde yer alıyor. Pazarda koyun ve keçinin yanı sıra sığır ve mandalar da satılıyor.

AA muhabirine konuşan hayvan satıcısı Ahmed Yahya, pazarı hareketlendirmek ve alıcıyı teşvik etmek için fiyatları biraz aşağı çektiklerini, buna rağmen henüz istenen seviyede müşteriye ulaşamadıklarını söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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