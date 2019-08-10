Mısır'da Kurban Bayramı hazırlıkları
1 saat önce
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Mısır'ın Giza kentindeki Burkaş deve pazarında hareketlilik yaşanıyor.
Kurban Bayramı Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:38 Kaynak: AA
'nın yaklaşmasıyla birlikte Mısır'ın Giza kentindeki Burkaş deve pazarında hareketlilik yaşanıyor. Fiyatlarının uygun olması ve etinin fazla olması nedeniyle develer Mısırlılar tarafından kurbanlık olarak rağbet görüyor.
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