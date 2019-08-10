Son Dakika Haberleri: Mısır'da Kurban Bayramı hazırlıkları
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Mısır'da Kurban Bayramı hazırlıkları

1 saat önce

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Mısır'ın Giza kentindeki Burkaş deve pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Mısır'ın Giza kentindeki Burkaş deve pazarında hareketlilik yaşanıyor. Fiyatlarının uygun olması ve etinin fazla olması nedeniyle develer Mısırlılar tarafından kurbanlık olarak rağbet görüyor.
Kurban Bayramı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:38 Kaynak: AA
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