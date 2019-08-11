Son Dakika Haberleri: Mısır'da Kurban Bayramı namazı
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Mısır'da Kurban Bayramı namazı

2 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kurban bayramı namazı kılınması Mısır'ın başkenti Kahire'deki Müslümanlar, Kurban bayramı namazını başkentin en büyük camilerinden Amr Bin el-As Camisi'nde kıldı.

Mısır'da Kurban Bayramı namazı, System.String[]
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kurban bayramı namazı kılınması Mısır'ın başkenti Kahire'deki Müslümanlar, Kurban bayramı namazını başkentin en büyük camilerinden Amr Bin el-As Camisi'nde kıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:31 Kaynak: AA
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