Mısır'da Kurban Bayramı namazı
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kurban bayramı namazı kılınması Mısır'ın başkenti Kahire'deki Müslümanlar, Kurban bayramı namazını başkentin en büyük camilerinden Amr Bin el-As Camisi'nde kıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:31 Kaynak: AA
Kurban bayramı namazı kılınması Mısır'ın başkenti Kahire'deki Müslümanlar, Kurban bayramı namazını başkentin en büyük camilerinden Amr Bin el-As Camisi'nde kıldı.
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