Mısır'da Lübnanlı şarkıcının katilinin affedilmesine tepki - Son Dakika

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi'nin çıkardığı af kararnamesinin, Lübnanlı şarkıcı Suzan Tamim cinayetinde suçlu bulunan Muhsin es-Sukkeri'yi de kapsamına büyük tepki gösterildi.



Mısır medyası 23 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Sisi'nin Ramazan Bayramı dolayısıyla çıkardığı aftan yararlanan bazı mahkumların isimlerini yayımladı.

Aftan yararlanan 3 bin 157 mahkum arasında 2008'de öldürülen Arap dünyasının sevilen şarkıcısı Tamim'in katili Sukkeri'nin de yer alması tepkiye neden oldu.

Mısırlı hukukçu ve aktivistler, aynı davadan suçlu bulunan iş adamı Hişam Talat Mustafa'nın 3 yıl önce yine böyle bir aftan faydalanmasının ardından Sukkeri'nin de af kapsamına alınmasını eleştirdi.



Söz konusu af kararnamesi, düşünce suçluları, basın mensupları ve muhalifleri kapsamazken cinayetten hüküm giyenlerin aftan yararlanmasına sosyal medyada büyük tepki gösterildi.

Yurt dışında yaşayan Mısırlı hukukçu ve muhalif Bahyeddin Hasan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mısırlıların bir katilin serbest bırakılmasına şaştığını zannetmiyorum. Geçen nisan ayında da birçok cinayet suçlusu serbest bırakılırken, tek bir düşünce suçlusu salıverilmedi." ifadelerini kullandı.



Mısırlı muhalif gazeteci Sami Kemaleddin, Sukkeri'nin serbest bırakılmasını eleştirerek, bazı basın mensuplarının isimlerini paylaşıp, af kararının onları kapsamadığına dikkati çekti.



Birçok sosyal medya kullanıcısı da Mısır hapishanelerindeki muhaliflerin isimlerini paylaşarak duruma tepki gösterdi.



Mısır makamlarından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Dubai'de öldürülmüştü

Lübnanlı şarkıcı Suzan Tamim, Temmuz 2008'de Dubai'de yaşadığı dairede bıçaklanarak öldürülmüş vaziyette bulunmuştu.



Eylül 2010'da Mısır'da görülen davada cinayete azmettirmekten suçlu bulunan ülkenin önde gelen iş adamlarından Hişam Talat Mustafa 15 yıl, katil Muhsin es-Sukkeri ise müebbet (25 yıl) hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mustafa hakkında 3 yıl önce af kararı çıkmıştı.