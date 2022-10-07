Mısır'da Mevlit Kandili idrak edildi

Mısır genelinde halk, Mevlit Kandili dolayısıyla birçok camide namaz kılıp dua etti.

Mısırlılar, başkent Kahire'de bulunan İmam-ı Hüseyin, Ezher Camii ve İmam-ı Şafii camileri başta olmak üzere ülke genelindeki camilerde Mevlit Kandili kapsamında düzenlenen programlara iştirak etti.

Camilerde düzenlenen programın yanı sıra bazı kentlerde de halk, Mevlit Kandili'ni sokaklarda ilahiler eşliğinde kutladı.

Peygamber efendimizin doğumunu müjdeleyen Mevlit Kandili, her yıl Mısır genelinde coşkuyla kutlanıyor.

Mısır'da, Mevlit Kandili'ne günler kala sokaklarda renkli ışıklandırmalar ile süslenen çadırlarda tatlı çeşitleri halkın beğenisine sunuluyor.