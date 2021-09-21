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Mısır'da Mübarek'in ardından görevi devralan eski Savunma Bakanı Tantavi hayatını kaybetti - Son Dakika

Mısır'da Mübarek'in ardından görevi devralan eski Savunma Bakanı Tantavi hayatını kaybetti

21.09.2021 12:06
Mısır'da Mübarek'in ardından görevi devralan eski Savunma Bakanı Tantavi hayatını kaybetti, System.String[]

Mısır eski Savunma Bakanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi'nin (85) bugün başkent Kahire'de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Mısır eski Savunma Bakanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi'nin (85) bugün başkent Kahire'de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, nedeni belirtilmeksizin "Mısır bugün, yaklaşık yarım asır boyunca devlete hizmet etmiş ve ordunun simgesi olan bir evladını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, kendi ve halkı adına taziye mesajı yayımladığı ve mesajında, Tantavi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dilediği ifade edildi.

Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi Kimdir?

31 Ekim 1935 yılında doğan Hüseyin Tantavi, 1956 yılında askeri akademiyi bitirdi. 1967 ve 1973 Arap- İsrail savaşlarına da katılan Tantavi, 1991 yılında Savunma Bakanı olarak atandı, 1993'te ise Mareşal unvanını aldı.

Mısır'da Arap Baharı ayaklanmalarının başlamasının ardından 1 Şubat 2011'de Mısır Askeri Konseyi Başkanlığına getirilen Tantavi, 1 Temmuz 2012'ye kadar bu görevine devam etti.

Tantavi, Mısır eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin ardından yaklaşık 1 buçuk yıl ülkeyi yönetti.

Muhammed Hüseyin, cumhurbaşkanı, Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'da Mübarek'in ardından görevi devralan eski Savunma Bakanı Tantavi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır'da Mübarek'in ardından görevi devralan eski Savunma Bakanı Tantavi hayatını kaybetti - Son Dakika
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