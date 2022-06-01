Mısır'da muhalif Abdulhadi hakkında cumhurbaşkanlığı affı çıkarıldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, geçen hafta 4 yıl hapis cezasına çarptırılan, yolsuzluk karşıtı kampanyalarıyla tanınan muhalif Yahya Hüseyin Abdulhadi hakkında af çıkardı.

Liberal ve sol partiler tarafından 2017'de kurulan Sivil Demokratik Hareketi Genel Sekreteri Abdulhadi hakkındaki cumhurbaşkanlığı af kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mısır'ın "Cario 24" sitesinin haberinde, söz konusu kararın, Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonunun konuya ilişkin son dönemde sarf ettiği çaba çerçevesinde geldiği belirtildi.

Haberde bir komisyon üyesinin birkaç gün önce Abdulhadi'yi ziyaret ettiği, serbest bırakılacağını bildirdiği ve cumhurbaşkanlığının nisan ayı sonlarında duyurduğu "ulusal diyaloğa" katılması davetinde bulunduğu ifade edildi.

"Yalan haber yayma" suçlamasıyla 4 yıl hapis cezası almıştı

Mısır mahkemesi 23 Mayıs'taki duruşmada Abdulhadi hakkında "ülke içinde ve dışında kasten yalan haber yayma" suçlamasıyla 4 yıl hapis cezası vermişti.

Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu, söz konusu hükmün ardından yaptığı açıklamada, mühendis Abdulhadi'nin cumhurbaşkanlığı af listesine dahil edilmesi konusunda görüşmeler yaptıklarını kaydetmişti.

Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi'nin nisan sonlarında tüm siyasi partilere yönelik başlattığı "ulusal diyalog" ile Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonunun yeniden etkinleştirilmesinden bu yana tutuklu siyasileri ve aktivistleri serbest bırakan kararlar alındı.