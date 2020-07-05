Mısır'da muhalif aktivist Ahmed Duma'ya 15 yıl hapis cezası onandı - Son Dakika

Mısır'da muhalif aktivist Ahmed Duma'ya 15 yıl hapis cezası onandı

Mısırlı muhalif aktivist Ahmed Duma hakkında verilen 15 yıl hapis cezası ülkenin en yüksek temyiz mahkemesinde (Nakd Mahkemesi) onandı.

Mısırlı muhalif aktivist Ahmed Duma hakkında verilen 15 yıl hapis cezası ülkenin en yüksek temyiz mahkemesinde (Nakd Mahkemesi) onandı.

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Resmi haber ajansının (MENA) haberine göre, Nakd Mahkemesi medyada başbakanlık olayları adıyla bilinen gösteriler nedeniyle daha önce hakkında 15 yıl verilen aktivist Ahmed Duma'nın cezasını ülkenin en yüksek temyiz mahkemesi olarak onayladı.

Mısır kanunlarına göre yargı yolu kapanmış olan söz konusu kararın iptali, hafifletilmesi ya da mahkumun affı için bundan sonra tek merci Cumhurbaşkanı.

Mısır'da Askeri Konsey'in Aralık 2011'de Kemal Genzuri'ye hükümeti kurma görevini vermesi üzerine kararı protesto etmek isteyen devrimci aktivistler ile gösterilere müdahale eden güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı. Bunun üzerine savcılık, 16 Aralık 2011'de Başbakanlık binası önünde yaşanan şiddet olayları nedeniyle 269 kişi hakkında iddianame hazırlayarak dava açmıştı.

Hakkında onanmış 3 yıl hapis cezası bulunuyor

Aralık 2013'te gözaltına alınan Duma hakkında "Eylem yasasına" muhalefetten 3 yıl hapis cezası verilmiş ve Yargıtay söz konusu kararı onamıştı.

Duma hakkında "yargıya hakaret" suçlamasıyla da dava açıldı. Bu davada mahkeme 9 Kasım 2014'de Duma'yı 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak Temyiz Mahkemesi 25 Mayıs 2017'de bu kararı bozdu.

Devrimci siyasi aktivist olarak bilinen Duma, devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve 25 Ocak Devrimi'nden sonra ülkeyi 1,5 yıl idare eden Askeri Konsey döneminde toplamda 18 kere gözaltına alınmıştı.

Duma, Mısır'da 2004'ten itibaren kurulan muhalif hareketlerin neredeyse tamamında kurucu üyelik görevini üstlenmiş liberal siyasi aktivist olarak da biliniyor.

Başbakanlık, Ahmed Duma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 04:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'da muhalif aktivist Ahmed Duma'ya 15 yıl hapis cezası onandı - Son Dakika

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