Mısır'ın başkenti Kahire'de 22 mumyanın kortejle taşınmasına başlandı (2) - Son Dakika

Mısır'ın başkenti Kahire'de 22 mumyanın Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'ne taşınması töreni başladı.

Mısır devlet televizyonu "Birinci" kanalına göre, "Altın Yolculuk" olarak adlandırılan kortejle 18 kral ve 4 kraliçeye ait toplam 22 mumyayı, Kahire Mısır Müzesi'nden Fustat kentindeki Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nin sergi merkezine taşıyacak olan antik Mısır tarzında dekore edilmiş araçlar yola çıktı.

Geçit güzergahının araç ve yaya trafiğine tamamen kapatıldığı belirtilen haberde, yüz yıldan fazla bir süre sonra ilk kez taşınacak mumyaların sevkinin yaklaşık 40 dakika süreceği belirtildi.

Yerel ve uluslararası yaklaşık 400 kanal ve 200'den fazla muhabir tarafından takip edilen törende Muna Zeki, Ahmed Hilmi, Hüseyin Fehmi gibi birçok yıldızın da hazır bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nin yarından itibaren kapılarını ziyaretçilere açacağı belirtilirken, törenle taşınan mumyaların ise 18 Nisan'da gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından sergileneceği kaydedildi.

Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Ahmed Ganim daha önce yaptığı açıklamada, bunun Mısır tarihinde kralları bir araya toplayan ilk kortej olduğunu ifade etmişti.

Mısır Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, söz konusu mumyalar 1871 ve 1898 yıllarında Mısır'ın güneyinde bir bölgede iki grup halinde keşfedilmişti.

Taşınacak mumyaların tarihi yaklaşık M.Ö. 1580 ile M.Ö. 1085 yıllarında Mısır'da hüküm süren Firavunlar hanedanı dönemine uzanıyor.