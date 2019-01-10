Mısır'da Müslüman Kardeşler Yöneticilerine İlk Toplu Beraat Kararı

Mısır'da mahkeme, aralarında Teşkilat Başkanı Muhammed Bedii'nin de olduğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın 9 üst düzey yöneticisi hakkında beraat kararı verdi.

Mısır'da mahkeme, aralarında Teşkilat Başkanı Muhammed Bedii'nin de olduğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın 9 üst düzey yöneticisi hakkında beraat kararı verdi.



Giza Temyiz Mahkemesi, 'İstikamet Camii' olayları davasında aralarında Teşkilat Başkanı Muhammed Bedii, Muhammed el-Biltaci, Isam İryan, Mursi hükümetinin Tedarik Bakanı Basim Avde ve Safvet Hicaz'ın da bulunduğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın 9 yöneticisinin beraatına karar verdi. Temyiz mahkemesi, sanıklar tarafından yapılan itirazı kabul ederek berat kararı verdi.



Savcılık, berat eden sanıkları "cinayet, cinayete teşebbüs, kamu güvenliği ve barışı bozma kasıtlı bir teşkilata üye olmak, kamuya ve özel mülke kasten zarar verme ve yetkililere direnmek"le suçlamıştı. - KAHİRE

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