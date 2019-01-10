Son Dakika Haberleri: Mısır'da Müslüman Kardeşler Yöneticilerine İlk Toplu Beraat Kararı

Mısır'da Müslüman Kardeşler Yöneticilerine İlk Toplu Beraat Kararı

1 saat önce

Mısır'da mahkeme, aralarında Teşkilat Başkanı Muhammed Bedii'nin de olduğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın 9 üst düzey yöneticisi hakkında beraat kararı verdi.

Mısır'da Müslüman Kardeşler Yöneticilerine İlk Toplu Beraat Kararı, System.String[]
Mısır'da mahkeme, aralarında Teşkilat Başkanı Muhammed Bedii'nin de olduğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın 9 üst düzey yöneticisi hakkında beraat kararı verdi.

Giza Temyiz Mahkemesi, 'İstikamet Camii' olayları davasında aralarında Teşkilat Başkanı Muhammed Bedii, Muhammed el-Biltaci, Isam İryan, Mursi hükümetinin Tedarik Bakanı Basim Avde ve Safvet Hicaz'ın da bulunduğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın 9 yöneticisinin beraatına karar verdi. Temyiz mahkemesi, sanıklar tarafından yapılan itirazı kabul ederek berat kararı verdi.

Savcılık, berat eden sanıkları "cinayet, cinayete teşebbüs, kamu güvenliği ve barışı bozma kasıtlı bir teşkilata üye olmak, kamuya ve özel mülke kasten zarar verme ve yetkililere direnmek"le suçlamıştı. - KAHİRE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:34 Kaynak: İHA

Muhammed Bedii, Mısır, Müslüman Kardeşler, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Annesini Öldüren Sanıktan Şikayetçi Olmadı Ormanlık Alanda Kozalak Toplamaya Giden Vatandaş, Kesilmiş Kadın Kolu Buldu

İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 17:23:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'da Müslüman Kardeşler Yöneticilerine İlk Toplu Beraat Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]