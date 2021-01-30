Mısır'da Nil Nehri Çeşmesi 40 yılın ardından geri döndü - Son Dakika

Mısır'da Nil Nehri Çeşmesi 40 yılın ardından geri döndü
30.01.2021 23:47
Mısır'da bulunan Nil Nehri Çeşmesi, 40 yıl aradan sonra yenilenerek faaliyete geçti.
Mısır'da bulunan Nil Nehri Çeşmesi, 40 yıl aradan sonra yenilenerek faaliyete geçti.
Mısır'da Nil Nehri'nin ortasına inşa edilen Nil Nehri Çeşmesi'nin yenileceği bildirilmişti. Bakanlar Kurulu Medya Danışmanı Hani Yunus, Nil Nehri Çeşmesi'nin 40 yılın ardından yenilenerek faaliyete geçti. Işıklandırılan çeşme, geceleri göz kamaştırıcı bir manzara sunuyor.
1956'da Zamalek adasının karşısında ve Nil Nehri'nin ortasında inşa edilen çeşmenin yenileme çalışmaları, Kahire Valiliği ve 3 Bakanlık'ın müteahhitlerle yaptığı ortak anlaşma ile gerçekleştirildi.
(Muhammed Rabah/İHA)
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