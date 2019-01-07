Mısır'da Noel Ayini
34 dakika önce
- Ayinden detaylar 6 Ocak'ta Noel'i kutlayan Kıpti Hristiyanlar, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Saint Mark katedralinde düzenlenen Noel ayinine katıldı.
- Ayinden detaylar 6 Ocak'ta Noel'i kutlayan Kıpti Hristiyanlar, Mısır
'ın başkenti Kahire
'deki Saint Mark katedralinde düzenlenen Noel ayinine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:13 Kaynak: AA
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