Son Dakika Haberleri: Mısır'da Noel Ayini

Mısır'da Noel Ayini

34 dakika önce

- Ayinden detaylar 6 Ocak'ta Noel'i kutlayan Kıpti Hristiyanlar, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Saint Mark katedralinde düzenlenen Noel ayinine katıldı.

- Ayinden detaylar 6 Ocak'ta Noel'i kutlayan Kıpti Hristiyanlar, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Saint Mark katedralinde düzenlenen Noel ayinine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:13 Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Güncel
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