Mısır'da OHAL 3 ay daha uzatıldı - Son Dakika

Mısır'da OHAL 3 ay daha uzatıldı

Mısır parlamentosu, olağanüstü hal durumunu 3 ayda daha uzatma kararını onayladı.

Mısır parlamentosu, olağanüstü hal durumunu 3 ayda daha uzatma kararını onayladı.

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Mısır parlamentosu, Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-sisi tarafından sunulan olağanüstü halin uzatılması kararını onayladı. Parlamentonun aldığı karara göre, ülke genelindeki olağanüstü hal 3 ay daha uzatıldı. Mısırlı yetkililer, kararın ülkede yaşanan sağlık ve güvenlik konularında yaşanan sorunlar nedeniyle alındığını ifade etti. Olağanüstü halin uzatılması kararı 27 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

(Muhammed Rabah/İHA)

Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mısır'da OHAL 3 ay daha uzatıldı - Son Dakika
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